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Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ilişkilerin normalleşmesini konuştu

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ilişkilerin normalleşmesini konuştu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaptığı baş başa görüşmede, ilişkilerin normalleşmesiyle ilgili konuları ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaptığı baş başa görüşmede, ilişkilerin normalleşmesiyle ilgili konuları ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Bayramov ve Mirzoyan arasındaki herhangi bir aracı bulunmaksızın yapılan ilk görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamaya göre bakanlar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle ilgili bir dizi konuyu ele aldı, taahhütlerin uygulanmasını müzakere etti ve gelecekteki olası adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ceyhun Bayramov, tüm çabaların iki ülke arasında devletlerarası ilişkilerin düzenlenmesinde ilerleme sağlamaya yönelmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin imzaladığı üçlü bildirilerin tüm maddelerinin uygulanması, özellikle Ermenistan silahlı güçlerin Azerbaycan topraklarından çıkartılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Bayramov, 1. Karabağ Savaşı'nda kayıp düşen yaklaşık 4 bin Azerbaycanlının akıbetinin açığa kavuşturulmasının önemine dikkati çekti.

İki ülke arasında doğrudan diyaloğun devamına önem verdiklerini vurgulayan bakanlar, toplantıyı organize eden Gürcistan tarafına teşekkür etti.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Güncel Haberler

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