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Azerbaycan ve Bosna Hersek, afetlerden korunma alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Azerbaycan ve Bosna Hersek, afetlerden korunma alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Güncel Haberler

Azerbaycan ve Bosna Hersek arasında, "Doğal ve diğer afetlerden korunma alanında işbirliği anlaşması" imzalandı.

Azerbaycan ve Bosna Hersek arasında, "Doğal ve diğer afetlerden korunma alanında işbirliği anlaşması" imzalandı.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da, Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov'la görüştü.

Görüşme sonrasında Nesic ve Haydarov, iki ülke arasında "Doğal ve diğer afetlerden korunma alanında işbirliği anlaşması"na imza attı.

Nesic, temasları kapsamında, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ve 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği şehitliği de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

Azerbaycan Güncel Haberler

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