Azerbaycan ve ABD Arasında Stratejik Ortaklık Mutabakatı İmzalandı

Azerbaycan ile ABD, Stratejik Ortaklık Şartı'nın hazırlanması için Stratejik Çalışma Grubu kurulmasına yönelik mutabakat zaptını imzaladı. İmza, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi sonrasında gerçekleşti.

Azerbaycan ile ABD arasında, Stratejik Ortaklık Şartı'nın hazırlanması amacıyla Stratejik Çalışma Grubu kurulmasına ilişkin "Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Washington'daki Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşme sonrasında iki ülke arasında mutabakat zaptının imzalandığını bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ile ABD arasında, Stratejik Ortaklık Şartı'nın hazırlanması amacıyla Stratejik Çalışma Grubu kurulmasına ilişkin "Mutabakat Zaptı"na, Trump ve Aliyev'in imza attığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
