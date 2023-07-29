Azerbaycan Vatandaşları Türkiye'de Pasaportlarına Kavuştu

TÜRKİYE'de yaşayan ve çeşitli nedenlerden ülkelerinin pasaportuna sahip olmayan Azerbaycan vatandaşları iki ülke arasındaki mutabakatla pasaportlarına kavuştu. Pasaport teslim töreninde konuşan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermina Mustafayeva, Çok önemli, çünkü birçok hizmetlerden mahrum kalmışlardı dedi.

Azerbaycan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda pasaport teslim töreni düzenlendi. Azerbaycan'dan Türkiye'ye göç eden ve pasaportsuz olanların pasaport almaları için 2022 yılından bu yana Türk ve Azerbaycan devlet yetkililerince görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Türkiye'de yaşayan Azerbaycan vatandaşlarına pasaportları verilmeye başlandı. 3 bin 500'e yakın Azerbaycan vatandaşının pasaport için İstanbul konsolosluğuna başvurduğu öğrenildi. Bin 500'e yakın kişinin ise pasaportu çıktı ve kademeli olarak vatandaşlara teslim edilmeye başlandı. Pasaport teslim törenine Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermina Mustafayeva, konsolosluk çalışanları ve pasaport almayı hake denler katıldı. Törende ilk olarak 30 kişinin pasaportunu,

Nermina Mustafeyeva verdi.

BİN 300'E YAKIN PASAPORT ARTIK TESLİM EDİLDİ

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermina Mustafayeva, Bugün Türkiye'de, daha çok İstanbul'da yaşayan Azerbaycan vatandaşları, İstanbul'un birçok semtinde ya da başka şehirlerde yaşayan Azerbaycanlılar ve bizim için çok önemli bir gün. Çünkü pasaportları kendilerine takdim ettik. Uzun yıllardır burada, 1990'lı yıllardan beri burada yaşayan Azerbaycan vatandaşları biliyorsunuz bazılarının daha çoklarının evrakları yoktu uzun yıllar. ve nihayet sonunda Azerbaycan'da Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış plan neticesinde birçok bakanlıklarımızın da temsil olunduğu bir işçi grup yaratıldı. Bu işçi grubun buraya İstanbul'a 5. ziyareti esnasında onlara pasaportlar hazırlandı. Yani buradan alınmış evraklar bilgiler sayesinde Azerbaycan'da çıkarılmış pasaportlar bugün sahiplerini buldu. İkinci kez böyle bir görüşme yapıyoruz konsolosluğumuzda daha çok bunun duyulması için, buradaki vatandaşlarımızın duyması için konsolosluğumuza, işçi grubuna başvurmaları için. Gelip evraklarını ya ellerinde olan herhangi evraklarını bilgilerini vermekle nihayet Azerbaycan pasaportunu aldılar. Çok önemli. Çünkü biliyoruz onların karşılaştığı zorluklarla burada birçok hizmetlerden mahrum kalmışlardı. Bunun sayesinde aldıkları pasaportları sayesinde inşallah bundan sonra o zorlukların üstesinden gelecekler. İşçi grubunun seferleri buraya devam edecek. Yıl boyu devam edecek. Tabi ki bizi duyan vatandaşlarımız, bizim iletişime geçemediğimiz vatandaşlarımızın başvurmalarını çok isterdik. Gelip müracaat etsinler işçi grubumuzla çalışsınlar ve nihayet evraklarını almış olsunlar. Toplamda buraya 5 sefer oldu. Buraya İstanbul'a işçi grubu tarafından toplamda 4 binin üzerinde müracaatlara bakıldı. Onların hepsi pasaport değildi ama en çok pasaportlarla ilgiliydi. 2 binin üzerinde. Bin 300'e yakın pasaport artık teslim edildi. ve hala da bu süreç devam etmekte. Bugün verdik. Bundan sonra da verilecek yani bitmedi henüz. Onlarla iletişime geçip numaralardan arayıp onları buraya çağırıyoruz. Pasaportları veriyoruz kendilerine dedi.

23 SENDEN SONRA PASAPORTUMU ALDIM

Pasaport alan Azerbaycan vatandaşı Ayişen Zamaova ise, 23 seneden sonra pasaportumu aldım. Allah razı olsun hepsinden. Bizim için çok faydalı bir şey oldu. Anlatamam. Çok iyi bir şey oldu. İlk önce bizim başbakanımızdan, sonra sizlerin başbakanından çok razı olsun. Böyle bir uygulama sağladığı için. Çok sevinçliyim dedi. Kızının pasaportunu almaya gelen Valeh Orujov de, Senelerdir biz bunun sıkıntısını yaşıyorduk. Çocuklarımız eğitim alamıyordu. Hastaneye gittiğimizde 'senin çocuğunun doğum raporu yok, senin çocuğuna bakamam' diyorlardı. Çok şükür Allah razı olsun devletimizden milletimizden. Allah Türkiye'den de razı olsun ki bize uzun dönemli ikametgahlar verdiler ifadelerini kullandı.

21 SENEDİR BEN HİÇ AZERBAYCAN'A GİDEMEDİM PASAPORT YÜZÜNDEN

Sabine Musayeva da, Duygularımı anlatamam. 21 senedir ben hiç Azerbaycan'a gidemedim pasaport yüzünden. Bugün aldım. Çok sevinçliyim. Allah razı olsun herkesten. Teşekkür ederim bu şansı bize yarattıkları için diye konuştu.

Pasaport almaya hak kazananların, konsolosluğa giderek pasaportlarını alabilecekleri bildirildi.