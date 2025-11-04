Azerbaycan Uyruklu Şahıs, Rus Sevgilisini 75 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
Bursa'da tartıştığı sevgilisi Arzu Khalılova'yı öldüren Salican Mehmet, adliyeye sevk edildi. Olayın ayrıntıları ve zanlının işlemleri devam ediyor.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da tartıştığı 2 çocuğunun annesi Rus sevgilisi Arzu Khalılova'yı (20) 75 bıçak darbesiyle öldüren Azerbaycan uyruklu Salican Mehmet (27), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
