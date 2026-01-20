Haberler

Azerbaycan, Ukrayna'ya 1 milyon dolar değerinde insani yardım gönderdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Ukrayna'ya 1 milyon dolar değerinde elektrik malzemesi yardımı gönderdi. Bu yardımla birlikte Azerbaycan'ın Ukrayna'ya sağladığı toplam insani yardım 45 milyon doları aştı.

Azerbaycan, Ukrayna'ya elektrik malzemelerinden oluşan 1 milyon dolar değerinde insani yardım gönderdi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine 1 milyon dolar değerinde malzeme Azerbaycan Enerji Bakanlığınca Sumgayıt Teknoloji Parkı'ndan Ukrayna'ya gönderilmek üzere uğurlandı.

12 alçak gerilim panosu, 11 jeneratör, 5 transformatör ile 27 bin metre kablo ve iletkenden oluşan malzemeler Ukrayna'da savaştan etkilenen bölgelerde elektrik altyapısının düzenli hale getirilmesinde kullanılacak.

Yeni yardımla Azerbaycan'ın savaş döneminde Ukrayna'ya sağladığı insani yardım 45 milyon doları geçti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu

Yanardağ uçuşu için havalandı! Acil durum sinyalinden sonra sır oldu