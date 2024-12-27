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Azerbaycan Uçağının Kazakistan'da Düşmesi Üzerine Delil Toplama Çalışmaları Devam Ediyor

Azerbaycan Uçağının Kazakistan'da Düşmesi Üzerine Delil Toplama Çalışmaları Devam Ediyor
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Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçakla ilgili delil toplama çalışmaları sürerken, kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları da devam ediyor. Uçakta 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi kurtuldu.

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının düştüğü bölgede delil toplama çalışmaları yapılıyor.

AA, Aktau yakınlarında düşen uçağın enkazındaki çalışmaları görüntüledi.

Güvenlik güçleri tarafından sıkı önlemlerle korunan bölgede, uçağın ikiye bölünmüş enkazı hala duruyor.

Uçağın kuyruk kısmının 250 metre ilerisinde bulunan gövde kısmının tamamen yandığı görülüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, olay yerinde delil toplama çalışmaları sürüyor.

Bölgede Kazakistan'ın yanı sıra Azerbaycan'dan ve diğer ülkelerden uzmanların da çalıştığı belirtiliyor.

Uçağın ikinci kara kutusunun dün bulunduğu ve her iki kara kutunun delil kapsamına alındığı ifade edildi.

Uçağın üretildiği Brezilya'dan ve Embraer şirketinden temsilcilerin yanı sıra Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı uzmanlarının bugün olay yerine gitmesi bekleniyor.

Ölen 9 kişinin kimlikleri belirlendi

Bu arada, Aktau'daki hastanede, kazadan kurtulan 6 kişinin tedavisi ile hayatını kaybedenlerin kimlik tespit etme çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybeden 38 kişiden 9'unun kimlikleri belirlendi.

Öte yandan Azerbaycan ajansı APA'nın hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Rusya ve Kazakistan, uçağın düşmesini Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Uluslararası Havacılık Komitesi tarafından araştırılmasını önerdi. Azerbaycan ise bu öneriyi reddederek, olayın bağımsız uzmanlar ve Embraer uzmanları tarafından araştırılmasını talep etti.

Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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