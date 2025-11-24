Azerbaycan, Türkiye'yi COP31'e Ev Sahipliği Sebebiyle Tebrik Etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla Türkiye'yi tebrik etti.

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin tebrik edildiği paylaşımda, "Azerbaycan, COP29 Başkanı olarak bu önemli misyonun başarıyla hayata geçirilmesini desteklemek için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır." ifadesi yer aldı.

COP31'in müzakere başkanı olan Avustralya'nın da kutlandığı paylaşımda, "Her iki ülkeye de başarılar diliyor ve COP31'in, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel çabalara önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Brezilya'da gerçekleştirilen COP30'da, 2026'da düzenlenecek COP31'in Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına karar verilmişti.

COP31'e ev sahipliği için aday olan diğer ülke Avustralya'nın ise konferansın müzakere başkanlığını yürütmesi konusunda uzlaşma sağlanmıştı.