Azerbaycan Türkiye'ye insani yardım konvoyu gönderdi

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin mağdurlarına destek amacıyla insani yardım konvoyu gönderdi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin mağdurlarına destek amacıyla insani yardım konvoyu gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 13 kamyondan oluşan konvoyun Bakü'den hareket ettiği bildirildi.

Konvoyda, 260 çadır, 300 yatak, 2 büyük jeneratör, 8 bin giysi, 20 bin çift çorap, 350 masa, bin sandalye ve 5 bin havlu bulunduğu kaydedildi.