Azerbaycan, Türkiye'deki Depremzedelerin Tedavisi İçin Hastanelerini Açıyor

BAKÜ, 9 Şubat (Xinhua) -- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkedeki hastanelerin Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerde yaralananların tedavisi için hazır olduğunu belirtti.

BAKÜ, 9 Şubat (Xinhua) -- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkedeki hastanelerin Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerde yaralananların tedavisi için hazır olduğunu belirtti.

Aliyev, taziyelerini sunmak üzere Bakü'deki Türk Büyükelçiliğini ziyareti sırasında, "Hastanelerimiz yaralı kardeşlerimizin tedavisi için her türlü şartlara sahiptir" dedi.

Aliyev Türk Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini imzaladıktan sonra "Bakü ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dahil diğer kentlerde halihazırda yataklar tahsis edildi ve gerekirse yaralıları getirmeye hazırız" dedi.

Türkiye'ye doktorlar, kurtarma ekipleri ve gönüllülerin gönderildiğini hatırlatan Aliyev, depremden etkilenenlere yardım etmek amacıyla ülkedeki sıradan vatandaşlar, kamu kuruluşları ve özel şirketler tarafından da insani yardım kampanyalarının başlatıldığını söyledi.

Aliyev, "Azerbaycan halkı, kardeşlerine destek olmak için ellerinden geleni gönüllü olarak yapıyor. Biri battaniye, biri yatak, başka biri palto getiriyor. İnsanlar ellerindeki her şeyi paylaşmaya hazır" dedi.

Acil durum yetkililerine göre Azerbaycan, Türkiye'nin depremden zarar gören bölgelerine toplamda 700'den fazla kişinin yer aldığı acil müdahale arama ve kurtarma ekipleri gönderdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de Pazartesi günü meydana gelen büyük depremler sonrasında 200'den fazla Azerbaycan vatandaşının ülkeden tahliye edildiğini belirtti.