Azerbaycan: Türkiye'deki Depremlerde 4 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti

BAKÜ, 10 Şubat (Xinhua) -- Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü, Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerde 4 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini doğruladı.

Bakanlık açıklamasında, "4 Azerbaycan vatandaşının vefat ettiğine dair bilgimiz var. Bir kadının cenaze töreni ailesi tarafından Türkiye'de yapılacak. Diğer 3 kişinin cenazesinin Azerbaycan'a nakledilmesi için gerekli işlemler yapılıyor" denildi.

Türkiye'de depremin vurduğu bölgelerden yaklaşık 400 Azerbaycan vatandaşının tahliye edildiğini belirten Bakanlık, "Azerbaycan'a 9 otobüsle toplam 395 vatandaş gönderildi, bunların 183'ü ülke topraklarına ulaştı" bilgisini paylaştı.

Öte yandan, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Kahramanmaraş'ta konuşlanan Azerbaycan kurtarma ekiplerinin enkazdan 9'u çocuk 44 kişiyi sağ çıkardığını söyledi. Bakanlık ayrıca enkazdan 164 cenaze çıkarıldığını da sözlerine ekledi.

Acil durum yetkilileri ayrıca, Azerbaycan'dan 725 kişilik hızlı müdahale arama kurtarma biriminin Türkiye'deki deprem bölgelerine gönderildiğini duyurdu.