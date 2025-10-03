Azerbaycan, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü Kutladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü ve Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 16. yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kardeş Türk devletlerini içtenlikle tebrik ediyoruz. Teşkilatımızın temelini oluşturan Nahçıvan Anlaşması'nın imzalandığı bu anlamlı gün, ortak tarih, dil ve kültüre dayanan Türk dünyasının dayanışma ve birliğinin sembolüdür." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan'ın kardeş ülkelerle TDT çerçevesinde işbirliğini güçlendirmeye ve ortak geleceğin inşasına bağlı olduğu vurgulanan mesajda, "Türk birliği, güç, istikrar ve refah kaynağıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.