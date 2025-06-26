Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı

Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü ve ordunun 107. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkent Bakü'de geçit töreni düzenlendi.

Harp Okulu öğrencileri ve subaylar, şehrin merkezi cadde ve sokaklarında yürüyüş yaparken Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı askeri bando ekibi, seslendirdiği marşlarla geçide eşlik etti. Etkinliği izlemek için sokaklara çıkan çok sayıda Bakülü, askerleri selamlayarak coşkuya ortak oldu.

Başkent Bakü'nün yanı sıra Gence, Hankendi ve Şuşa şehirlerinde de Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla geçit törenleri yapıldı.

Azerbaycan'da hükümet, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, 26 Haziran'da milli ordu kurulması yönünde karar almıştı.

Daha önce Rus ordusunda görev yapan Azerbaycanlı subayların katkılarıyla temelleri atılan ordu, Osmanlı Devleti'nin yardıma gönderdiği Kafkas İslam Ordusu ile Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik çetelerinin işgalinden kurtarmıştı.