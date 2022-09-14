Azerbaycan şehitlerini uğurluyor (2) Güncel Haberler Astsubay Azad Kerimov'un cenazesi Astsubay Firuz Ahmedov'un cenazesi Astsubay Said Hasanov'un cenazesi Ermenistan'ın sınırdaki saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri, son yolculuklarına uğurlanıyor. Astsubay Azad Kerimov'un cenazesi Astsubay Firuz Ahmedov'un cenazesi Astsubay Said Hasanov'un cenazesi Ermenistan'ın sınırdaki saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri, son yolculuklarına uğurlanıyor. Çatışmalarda şehit düşen Astsubay Azad Kerimov Kazak şehrinde, Astsubay Firuz Ahmedov Tovuz şehrinde, Astsubay Said Hasanov ise Celilabad şehrinde defnedildi. Şehitlerin cenazesine çok sayıda kişi katıldı. Kaynak: AA / Güncel Ermenistan Azerbaycan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Azerbaycan şehitlerini uğurluyor (2) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.