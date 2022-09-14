Azerbaycan şehitlerini uğurluyor (2)
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Astsubay Azad Kerimov'un cenazesi Astsubay Firuz Ahmedov'un cenazesi Astsubay Said Hasanov'un cenazesi Ermenistan'ın sınırdaki saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri, son yolculuklarına uğurlanıyor.
Astsubay Azad Kerimov'un cenazesi
Astsubay Firuz Ahmedov'un cenazesi
Astsubay Said Hasanov'un cenazesi
Ermenistan'ın sınırdaki saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri, son yolculuklarına uğurlanıyor. Çatışmalarda şehit düşen Astsubay Azad Kerimov Kazak şehrinde, Astsubay Firuz Ahmedov Tovuz şehrinde, Astsubay Said Hasanov ise Celilabad şehrinde defnedildi. Şehitlerin cenazesine çok sayıda kişi katıldı.
Kaynak: AA / Güncel