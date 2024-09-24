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Azerbaycan Savunma Sanayii Fuarı'nda Türk Bakanlar Arası Görüşme

Azerbaycan Savunma Sanayii Fuarı'nda Türk Bakanlar Arası Görüşme
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katıldı ve Azerbaycan Savunma Bakanları ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (ADEX 2024) katılmak için Bakü'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vügar Mustafayev ve  Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı X resmi hesabından yapılan açıklamada, Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (ADEX 2024) katılmak için Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vügar Mustafayev ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun da yer aldığı bildirildi.

Bakanlıktan görüşmelere ilişkin yapılam açıklama şu şekilde:

"Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (ADEX 2024) için Bakü'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vügar Mustafayev ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile  heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı."

Kaynak: ANKA / Güncel

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