Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan 27 Eylül Şehitleri Anma Günü paylaşımı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül Şehitleri Anma Günü kapsamında görüntü paylaştı. Görüntüde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan, 'Vatan uğrunda savaşan her bir asker, kahramandır' başlığıyla, 27 Eylül Şehitleri Anma Günü kapsamında yayınlanan görüntüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in geçit törenindeki görüntülerine de yer verildi.