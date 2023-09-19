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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "(Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonunda) Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri...

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "(Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonunda) Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "(Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonunda) Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor"

Kaynak: AA / Güncel

Azerbaycan Güncel Haberler

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