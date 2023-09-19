Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "(Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonunda) Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri...
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "(Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonunda) Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor"
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "(Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonunda) Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor"
Kaynak: AA / Güncel