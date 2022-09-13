Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Saldırısında 50 Askerin Şehit Düştüğünü Açıkladı
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan saldırısı sonucu 50 askerin şehit düştüğünü açıkladı. Taziye mesajı yayınlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye her zaman Can Azerbaycan’ın yanında olacaktır” dedi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan saldırısı sonucu 50 askerin şehit düştüğünü açıkladı. Taziye mesajı yayınlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye her zaman Can Azerbaycan'ın yanında olacaktır" dedi.
Ermenistan'ın sınır hattında bugün yaptığı saldırıda Azerbaycan'ın 50 askerinin şehit düştüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "13 Eylül'de Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'ın Kelbecer, Laçın, Taşkasan ve Zengilan bölgelerine yönelik büyük çaplı provokasyonlarını önleyen Silahlı Kuvvetlere mensup 50 asker şehit oldu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da şu taziye mesajını yayınladı:
"Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda hayatlarını kaybeden Azerbaycan ordusunun kahraman şehitlerine rahmet, yakınlarına sabır ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Türkiye her zaman Can Azerbaycan'ın yanında olacaktır."