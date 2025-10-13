Azerbaycan, Rusya ve İran Ulaşım ve Enerji İşbirliği İçin Toplandı

Bakü'de Azerbaycan, Rusya ve İran arasında ulaşım, enerji ve gümrük alanlarında işbirliği konularına ilişkin üçlü toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık başkanlık etti.

Toplantıda, Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Koridoru kapsamında yer alan Kazvin-Reşt-Astara (İran) - Astara (Azerbaycan) demir yolunun Reşt-Astara kesiminin inşasının sürdürülmesi, ulaştırma, transit, enerji ve gümrük alanlarında karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev, Azerbaycan'ın hem İran hem de Rusya ile ilişkilerinde iyi komşuluk, karşılıklı anlayış ve eşit ortaklık ilkelerine bağlı olduğunu vurguladı.

Mustafayev, İran ve Rusya ile hem üçlü hem de ikili formatta işbirliğini genişletmek istediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in girişimiyle oluşturulan 3+3 işbirliği formatı, bölge ülkelerinin ekonomik entegrasyonu için yeni fırsatlar sunuyor." dedi.

Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Koridoru'nun sadece bölge devletlerinin ekonomik entegrasyonuna destek olmadığını, aynı zamanda kalkınmalarını da teşvik ettiğini dile getiren Mustafayev, bu hat üzerinden taşınan yük miktarının önceki yıla göre yüzde 8,3 arttığını söyledi.

Mustafayev, Azerbaycan'ın koridorun kapasitesini artırmak için önemli altyapı projelerini hayata geçirdiğini hatırlatarak, Astaraçay Nehri üzerindeki otoyol ve demir yolu köprülerinin tamamlandığını, İran'ın Astara kentinde inşası Azerbaycan tarafından sürdürülen Güney Yük Terminali'nin bitme aşamasında olduğunu, ayrıca Horadiz-Ağbend demir ve kara yolunun yapımının gelecek yıl tamamlanmasının planlandığını belirtti.

"Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru, hem Doğu-Batı hattını hem de Körfez ülkeleriyle Karadeniz'i birbirine bağlayacak." diyen Mustafayev, 2022'den bu yana Orta Koridor üzerinden yapılan taşımaların yaklaşık yüzde 90 oranında arttığını, transit sürelerinin ise önemli ölçüde kısaldığını dile getirdi.

Mustafayev, enerji alanındaki işbirliğine de değinerek, "Azerbaycan'ın hem İran hem de Rusya elektrik şebekeleriyle ayrı ayrı bağlantıları bulunuyor ve bu sayede elektrik enerjisi alışverişi ve ticareti mümkün hale geliyor. Gündemimizdeki önemli konulardan biri, Azerbaycan, İran ve Rusya'nın elektrik ağlarının üçlü formatta senkronizasyonudur. Gümrük geçiş noktalarının da eş zamanlı olarak modernize edilmesini gerektiriyor. Bu çerçevede, gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve dijitalleştirilmesi öncelikli işbirliği alanlarımız arasında yer alıyor." diye konuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk, üç ülkenin engelsiz lojistik ve uyumlu kural ve standartlarla ortak emtia pazarı oluşturmayı hedefleyen heyecan verici çalışmalar yaptığını söyledi.

Overçuk, "Rusya ve Azerbaycan, Rusya ve İran ile İran ve Azerbaycan arasındaki güçlü ve dinamik ilişkiler sayesinde, bölgede ulaşım bağlantısını geliştirmek, Barents ve Baltık denizlerinden Basra Körfezi'ne kesintisiz lojistik sağlamak için koordineli çalışmalar yürütülüyor. Bu, üç ülkedeki üreticiler, ihracatçılar ve ithalatçılar için en iyi rekabet koşullarını yaratıyor. Bu çalışma, ekonomilerimize genişleme, yeni istihdam oluşturma, gelirleri artırma ve insanların yaşamlarını iyileştirme konusunda ek fırsatlar sağlayacak." ifadelerini kullandı.