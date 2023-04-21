Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkedeki tüm cami ve mescitlerde bayram namazı eda edildi.

Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkedeki tüm cami ve mescitlerde bayram namazı eda edildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve diğer illerde bayram namazı kılındı.

Başkent Bakü'de camiler sabahın erken saatlerinde itibaren namaz kılmak isteyen vatandaşlarla doldu taştı.

Camilerde yer bulamayan vatandaşlar, namazlarını avlularda ve bahçelerde eda etti.

Ülkenin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Şeki kentinin Cuma Mescidi'nde de bayram namazı kılındı.

Namaz öncesinde ramazanın ve bayramların önemine dikkati çekilen vaazı dinleyen cemaat namaz sonrasında bayramlaştı.

Azerbaycan'da bayram gelenekleri

Ramazan Bayramı'nda, Azerbaycan'da da diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi akraba ve yakınlara bayram ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Mezarlıkların ziyaret edilmesi ve kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okunması da gelenekler arasında bulunuyor.

Azerbaycan'da "kara bayram" ismi verilen bir gelenek de yaşatılıyor. İnsanlar, iki Ramazan Bayramı arasında vefat eden akrabalarının evlerini ziyaret ediyor. Son bir yılda yakınlarını kaybedenlerin evlerinde taziye sofraları kuruluyor.

Özbekistan

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçelerini ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

"Osman Mushafı" olarak bilinen, üzerine Hazreti Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği, Taşkent'teki Hazret İmam Külliyesi'ndeki bayram namazını, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nuriddin Haliknazarov kıldırdı.

Haliknazarov vaazında, bayram günlerinde yaşlı ve hastaların ziyaret edildiğini, küs olanların barıştığını dile getirerek vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah, huzur, tüm dünyada barış ve istikrarı için dua edildi.

Ramazan ayı boyunca ülke genelindeki 2 bin 100'den fazla camide teravih namazı kılınırken 1525 camide hatim indirilmişti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayarak, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Türkmenistan

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki Ertuğrul Gazi Camisi'ne akın eden yüzlerce Müslüman, yer kalmayınca cami bahçeleri ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, cami etraflarında güvenlik önlemleri alındı.

Bayram hutbesinde Müslümanların görev ve sorumlulukları, günahlardan kaçınılması, ramazan ayında yapılan ibadetler ve hayır işlerinin devam ettirilmesi, dinin yaşatılması gerektiği belirtildi.

Bayram namazının ardından ülkenin kalkınması, refah ve huzur, tüm dünyada barış ve istikrar olması için dua edildi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Halkın bayramını tebrik eden Berdimuhamedov, mübarek ramazan ayında tutulan oruçların, kılınan namazların ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabul olmasını diledi.

Kırgızistan

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in Pervomay İlçe Kaymakamlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, bayram namazının Cumhurbaşkanlığı ve hükümet binasının önündeki meydanda kılınması için gerekli tedbirleri aldı.

Şafak vaktinde, eski meydana çıkan Mihail Frunze, Kasım Tınıstanov, Çui ve İvan Panfilov caddeleri trafiğe kapatıldı.

Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için yerel saatle 05.00'te toplanmaya başladı.

Namaz kılmaya gelenler, güvenlik ekiplerince tek tek aranarak alana alındı.

Meydanı ve etrafındaki sokakları dolduran vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadelerini meydana, ara sokaklara ve çimenlere serdi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov da cemaatle saf tuttu.

Müftü Zamir Rakiyev, vaazının ardından bayram namazını kıldırdı.

Bayram namazı dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Kırgızistan Devlet Radyo ve Televizyonu da bayram namazını naklen yayınladı.

Cumhurbaşkanı Caparov, yayımladığı mesajında, halkın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.