Azerbaycan Ordusunda Muharebe Eğitim Yarışmaları Başladı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunda muharebe eğitim yarışmalarının başladığını duyurdu. Yeni eğitim dönemiyle birlikte tabur, bölük, tümen ve batarya düzeyinde eğitim yarışmaları düzenleniyor. Yarışmalarla askeri personelin bilgi ve becerilerinin arttırılması ve muharebe hazırlığının yüksek düzeyde tutulması hedefleniyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunda muharebe eğitim yarışmalarının başladığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, orduda yeni eğitim döneminin başlamasıyla bağlantılı olarak tabur, bölük, tümen ve batarya düzeyinde eğitim yarışmalarına başlanıldığı bildirildi.
Açıklamada, birliklerin konuşlanma noktalarından ayrılarak eğitim alanlarına sevk edildiği kaydedildi.
Yarışmalarla, askeri personelin bilgi ve becerilerinin arttırılması ve muharebe hazırlığının yüksek düzeyde tutulması amaçlanıyor.