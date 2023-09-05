Azerbaycan Ordusunda Muharebe Eğitim Yarışmaları Başladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunda muharebe eğitim yarışmalarının başladığını duyurdu. Yeni eğitim dönemiyle birlikte tabur, bölük, tümen ve batarya düzeyinde eğitim yarışmaları düzenleniyor. Yarışmalarla askeri personelin bilgi ve becerilerinin arttırılması ve muharebe hazırlığının yüksek düzeyde tutulması hedefleniyor.