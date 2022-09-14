Azerbaycan ordusu, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi (2) Güncel Haberler Azerbaycan ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirmesi BAKÜ - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin geniş çaplı provokasyonunun ardından... Azerbaycan ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirmesi BAKÜ - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin geniş çaplı provokasyonunun ardından atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulundu. Azerbaycan'a ait silahlı insansız hava araçları, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi. Kaynak: AA / Güncel Ermenistan Azerbaycan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Azerbaycan ordusu, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi (2) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.