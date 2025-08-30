Azerbaycan Ombudsmanı: Ermenistan'ın saldırıları sonucu 4 bin vatandaşımız kayboldu

Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, Ermenistan'ın 30 yıl boyunca süren saldırıları sonucu yaklaşık 4 bin vatandaşlarının kaybolduğunu belirterek, "Uluslararası toplum ve kuruluşlar, yaklaşık 4 bin soydaşımızın akıbetinin aydınlatılması için çabalarını artırmalı, Ermenistan ise uluslararası insancıl hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmelidir." açıklamasında bulundu.

Aliyeva, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, savaşlar ve işgaller nedeniyle binlerce kişinin akıbetinin belirsiz kaldığını bildirdi.

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki çatışmaların kayıpları artırdığına dikkati çeken Aliyeva, "Ermenistan'ın 30 yıl boyunca Azerbaycan'a karşı yürüttüğü askeri saldırılar sonucunda yaklaşık 4 bin vatandaşımız kayboldu. Bunların 71'i çocuk, 284'ü kadın, 316'sı ise yaşlıdır." ifadelerine yer verildi.

İşgalden kurtarılan bölgelerde toplu mezarlar bulundu

Aliyeva, uluslararası insancıl hukuk hükümlerine göre taraf devletlerin kayıplar konusunda bilgi paylaşma yükümlülüğünün bulunduğuna işaret ederek, Azerbaycan'ın bu yönde defalarca uluslararası kuruluşlara başvurduğunu ancak Ermenistan'ın somut adım atmadığını anlattı.

İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından işgalden kurtarılan bölgelerde yapılan arama çalışmalarında toplu mezarların bulunduğunu belirten Aliyeva, bunların kayıp Azerbaycanlılara ait olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Aliyeva, "Ne yazık ki Ermenistan, diğer toplu mezarların yeriyle ilgili bilgi vermiyor. Bu durum, yıllardır yakınlarından haber alamayan ailelerin acılarını derinleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Kayıp tüm Azerbaycanlıların hatırasını saygıyla andığını ifade eden Aliyeva, "Uluslararası toplum ve kuruluşlar, yaklaşık 4 bin soydaşımızın akıbetinin aydınlatılması için çabalarını artırmalı, Ermenistan ise uluslararası insancıl hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmelidir." çağrısında bulundu.