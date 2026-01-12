Haberler

Antalya'da Azerbaycanlı eski federasyon başkanının bıçaklanması olayının sanıkları yargılanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musayev'in bıçaklanmasına ilişkin 6 sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıklar, olay anında Musayev'in 'Beni vurmak istiyorlar' dediğini aktardı.

Antalya'da Azerbaycan eski Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musayev'in bıçaklanması olayına ilişkin 6 sanığın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı A.H, Azerbaycan Kickboks Federasyonu Asbaşkanı E.A, Azerbaycan Muaythai Federasyonu baş antrenörü V.A. ile tutuklu sanıklar R.S, F.B, E.B, müşteki Musayev ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklar daha önceki duruşmada verdikleri ifadelerin geçerli olduğunu ve aynı şekilde tekrar ettiklerini belirtti.

"Beni vurmak istiyorlar"

Duruşmada tanık olarak dinlenen muaythai antrenörü Şehriyar İsayev, müşteki Musayev ile olay yerinde konuştuklarını belirterek, müştekinin kendisine "Beni vurmak istiyorlar" dediği sırada olayın gerçekleştiğini söyledi.

Yaşanan olayın kendilerini yıprattığını ifade eden İsayev, "Türkiye'ye gelmeden önce Musayev 'sporculara tehdit var' demişti. Türkiye'ye gittiğimizde güvenlik tedbirlerinin alınması için mektup yazmamızı istedi. Bu nedenle Türkiye'ye gelmeden önce sporcular ve biz, güvenlik tedbiri alınması için bir metnin altına imza atmıştık." dedi.

Tanık, taraflar arasında Azerbaycan'daki Muaythai Federasyonu seçimleri nedeniyle 2024 Ağustos ayından beri husumet olduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık R.S, F.B. ve E.B'nin tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklar A.H, E.A, V.A'nın adli kontrol tedbirlerinin sürmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Antalya'da düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası sırasında 28 Mayıs 2025'te Azerbaycan heyetinde bulunan eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musayev müsabaka alanı dışında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Yaralanan Musayev hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili aralarında Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı A.H. ve Azerbaycan Kickboks Federasyonu Asbaşkanı E.A'nın da bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı.

İlk duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar A.H, E.A, V.A'nın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek

Bir ilimizde petrol heyecanı! Enerji haritasını değiştirecek
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti

Süper Lig devinin teklifini reddetti
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti