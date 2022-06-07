Azerbaycan milli şairi Ahmed Cevad'ın ismi Etimesgut'ta bir sokağa verildi - Haberler

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Azerbaycan milli şairi Ahmed Cevad'ın ismi Etimesgut'ta bir sokağa verildi

AA - Harun Kutbe - Güncel
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Azerbaycan milli şairi Ahmed Cevad'ın ismi Etimesgut'ta bir sokağa verildi

Etimesgut Belediyesi, Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nın bulunduğu sokağa Azerbaycan milli şairi Ahmed Cevad'ın ismini verdi.

Etimesgut Belediyesi, Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nın bulunduğu sokağa Azerbaycan milli şairi Ahmed Cevad'ın ismini verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir süre önce Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda heykeli açılan Azerbaycan Ulusal Marşı'nın sözlerini ve "Çırpınırdı Karadeniz" şiirini yazan şair Ahmed Cevad'ın ismi, müzenin bulunduğu sokağa verildi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Ahmet Cevad ve Nuri Paşa'nın torunlarının da katıldığı törende konuşan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Ahmet Cevad'ın Türk dünyası için çok önemli bir isim olduğunu belirterek, "Ahmed Cevad gibi Türk milleti için önemli değerleri her zaman hatırlamalı ve yaşatmalıyız. Ahmed Cevad'ın adını verdiğimiz bu cadde ile ismini bir kez daha ölümsüzleştiriyoruz. Bu açıdan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Açılışta, ayrıca Ahmed Cevad'ın kültürel mirasını bugünlere taşıyan, korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına vesile olan kişilere ve çeşitli kurum ve kuruluşlara Ahmed Cevad madalyaları takdim edildi.

Törenin ardından Kenan Çarboğa tarafından hazırlanan Ahmed Cevad'ın şiirlerinin Türkçe çevirilerinin yer aldığı eserin tanıtımı yapıldı.

AA / Harun Kutbe - Güncel

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