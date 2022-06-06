Azerbaycan milli şairi Ahmed Cavad, TRT Avaz'da anılacak - Haberler

Azerbaycan milli şairi Ahmed Cavad, TRT Avaz'da anılacak Azerbaycan Milli marşının yazarı ve istiklal şairi Ahmed Cavad'ın 130. doğum günü özel bir konserle kutlanacak. Azerbaycan Milli marşının yazarı ve istiklal şairi Ahmed Cavad'ın 130. doğum günü özel bir konserle kutlanacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Ahmed Cavad 'İnciler Dök Gel Yoluna'" başlıklı konser, bu akşam saat 20.00'de canlı yayınla TRT Avaz'da izleyicilerin beğenisine sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve TRT Avaz işbirliğiyle gerçekleştirilecek konserde, Ahmed Cavad'ın eserlerinin yanı sıra opera ve marşlar seslendirilecek. Konsere, şef Mustafa Mehmandarov yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Konser repertuvarındaki eserler Azer Zeynalov, Nigar Celilova, Orhan Celilov, Heyyam Mamedov ve TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu tarafından seslendirilecek. AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel Azerbaycan Güncel Haberler

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