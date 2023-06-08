Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova, TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'u tebrik etti

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'u kutladı.

Milli Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Gafarova, telefonla arayarak Kurtulmuş'u tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Gafarova, Kurtulmuş'u resmi ziyarette bulunması için Azerbaycan'a davet etti.

Kurtulmuş ise Gafarova'ya teşekkür ederek, TBMM ile Milli Meclis arasındaki ilişkileri yükselen çizgide geliştirmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağını ifade etti.