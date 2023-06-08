Üye Girişi
Haberi Paylaş
Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova, TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'u tebrik etti

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova, TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'u tebrik etti

Güncel Haberler

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'u kutladı.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'u kutladı.

Milli Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Gafarova, telefonla arayarak Kurtulmuş'u tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Gafarova, Kurtulmuş'u resmi ziyarette bulunması için Azerbaycan'a davet etti.

Kurtulmuş ise Gafarova'ya teşekkür ederek, TBMM ile Milli Meclis arasındaki ilişkileri yükselen çizgide geliştirmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Azerbaycan Milli Meclisi Numan Kurtulmuş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title