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Azerbaycan Mahallesi'ndeki Dönüşüm Projelerinde Yüzde 45 Tamamlandı

Azerbaycan Mahallesi'ndeki Dönüşüm Projelerinde Yüzde 45 Tamamlandı
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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası ağır hasar gören Azerbaycan Mahallesi'ndeki dönüşüm projelerinde yüzde 45'lik bir ilerleme kaydedildi. Azerbaycan Devleti'nin katkılarıyla yürütülen çalışmalar, mahalle sakinlerine güvenli ve modern yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

Azerbaycan Mahallesi'nde fiziki dönüşümün yüzde 45'i tamamlandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar gören mahallelerden biri olan Azerbaycan Mahallesi'nde, Azerbaycan Devleti'nin katkılarıyla başlatılan dönüşüm çalışmalarının yüzde 45'i tamamlandı.

Azerbaycan Devleti'nin desteğiyle gerçekleştirilen projede, bölge sakinlerinin güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor. İnşaat çalışmaları devam ederken, yerel yönetimler ve müteahhit firmalar altyapı hizmetlerinin de en kısa sürede tamamlanması için yoğun çaba harcıyor. Çalışmaların ilerleyen aşamalarında, altyapı ve üstyapı projelerinin de hızla tamamlanması bekleniyor. Vatandaşlar, deprem konutlarının tamamlanmasını büyük bir heyecan ve merakla bekliyor. Zorlu süreç boyunca barınma sorunları yaşayan mahalle sakinleri, yeni konutlarına kavuşacakları günün heyecanını yaşıyor.

Tamamlanan ve tamamlanacak olan konutlar, depremzedeler için sadece birer ev değil, aynı zamanda güvenli bir yaşam alanı sağlayacak. Mahallede dönüşümün yüzde 45'lik seviyelerde olduğunu ifade eden Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Azerbaycan hükümeti ile birlikte yürütüyoruz çalışmaları bölgede fiziki gerçekleşme yüzde 45. Mahallede 24 derslik okulumuz da var ve inşaat çalışmaları tamamladı. Azerbaycan hükümetimiz bize kültür merkezi de inşa edecek onun da çalışmaları devam ediyor. Yılsonunda ciddi ilerleme sağlamayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.

71 binanın olacağı mahallede 784 bağımsız birim ve bunlardan 456'sı konut, 328'i ise ticari alan olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
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