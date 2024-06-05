Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun katılımıyla "Azerbaycan-Macaristan Stratejik Diyalog 2. Toplantısı" düzenlendi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Azerbaycan ile Macaristan arasında mevcut stratejik ortaklık ilişkilerinin durumu ve geleceğe yönelik plan ve projeler, bölgesel ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde işbirliği konuları ile 2. Karabağ Savaşı sonrasında bölgedeki mevcut durum ele alındı.

Toplantıda, Azerbaycan ile Macaristan arasındaki ekonomi, ticaret, yatırımlar, enerji güvenliği, yenilenebilir enerji kaynakları, insani yardım, eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Bayramov ve Szijjarto, toplantının protokolüne ve iki bakanlık arasında "Konsolosluk Konularında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza attı.

"(Ermenistan'la barış anlaşması taslağı) Açık konuların sayısında azalma var"

Bakan Bayramov, Macar mevkidaşı ile yaptığı ortak basın toplantısında, Ermenistan ile yürüttükleri barış müzakerelerine değindi.

Barış anlaşması taslağı hususunda Ermenistan'dan yeni teklifler aldıklarını aktaran Bayramov, "Açık konuların sayısında azalma var. Bazı maddelerde olumlu gelişme gözlemliyoruz." dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait 4 köyü iade etmesinin de olumlu gelişme olduğunu vurgulayan Bayramov, Azerbaycan olarak barış sürecine sadık olduklarını belirtti.