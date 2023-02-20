AZERBAYCAN, KURDUĞU SAHRA HASTANESİNDE DEPREMZEDELERİN YARALARINI SARIYOR: BİZE GİT DENİLENE KADAR BURADAYIZ

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana depremlerin ardından bölgede ilk sahra hastanesini kuran Azerbaycan ekibi, şuana kadar binden fazla depremzedenin yarasını sarıp tedavi etti. Hastanede 11'i hekim 24 kişiyle görev yaptıklarını ifade eden Binbaşı Nigar, 'Bize ne zaman 'git' derseniz o zaman gideriz. Biz Azerbaycan halkı olarak hep Türk halkının yanındayız. Acı gününüzde, kötü gününüzde, iyi gününüzde hep yanınızdayız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki büyük deprem, kentte yıkıma neden olurken, acı haberi alarak harekete geçen ilk ülke olan Azerbaycan, İstasyon Mahallesi'ndeki Hanefi Mahçiçek stadyumu yakınında sahra hastanesi kurdu. Hastanede 11'i hekim 24 personelle görevi sürdüren Azerbaycan ekibi, şuana kadar binden fazla depremzedenin yaralarını sarıp tedavi etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı olarak sahra hastanesinde görevi sürdürdüklerini ifade eden Binbaşı Dr. Nigar Panahova, depremin hemen ardından hareket ederek Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi. 9 Şubat'ta Sahra Hastanesi'nin faaliyete geçtiğini ifade eden Dr. Panahova, 'Ayın 7'sinde buradaydık. 9'unda faaliyetimiz başladı. Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından sahra hastanesini kurduk. Şu ana kadar binden fazla hastaya baktık. Bu hastalara travmatoloji, donma, kırık ve cerrahi müdahaleler yapıldı. Hastalar arasında enfeksiyon hastaları ve gastroenteroloji hastaları var. Hastanemizde acil odamız var. Hasta ilk oraya geliyor. Travmatoloji ve reanimasyon bölümü, laboratuvarımız, müşahede odamız var. Sahra Hastanesi'nde şuanda 11 doktor 13 hemşireden oluşan 24 kişilik ekibimiz var. Hem tedavi hem de cerrahi için doktorlarımız var. Bu doktorlarımızla birlikte çalışıyoruz" dedi.

'NE ZAMAN 'GİT' DERSENİZ O ZAMAN GİDERİZ?

Deprem felaketinde Türkiye'ye yardım etmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Binbaşı Dr. Nigar Panahova, hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda görevine devam edeceğini ifade etti. Türkiye'nin kendilerine 'git' dediği güne kadar desteği sürdüreceklerini anlatan Binbaşı Dr. Nigar Panahova, 'Bize ne zaman 'git' derseniz o zaman gideriz. Biz Azerbaycan halkı olarak hep Türk halkının yanındayız. Acı gününüzde, kötü gününüzde, iyi gününüzde hep yanınızdayız. Geldiğimiz günden beri çok küçük ve kısa süreli depremler oluyor. Ama yine de depremleri hissediyoruz. Korkmadık hiç. Zaten korksaydık, burada olmazdık. Kardeş ülke. Hep diyoruz biz, bir devlet, iki millet. Biz hep Türk devletinin, Türk milletinin yanındayız. Omuz omuza. Azerbaycan halkı çok duygusaldır. Her şeyi kendisine olmuş gibi kabul eder. Depremin ilk günü, ayın 6'sında çok üzüldük. Burada da bazı yakınları ölmüş hastalarımız geliyor. Onlara da biz çok üzülüyoruz. Sahra hastanesi dışında da gönüllü doktorlarımızla desteğimiz var. Onlarla birlikte çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Hastaneye gelen depremzedeler ise Azerbaycan ekibinin yaralarını sardığını ve kendileri kadar üzüldüğünü belirterek verdikleri destek için teşekkür etti.