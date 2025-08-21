Azerbaycan, Kelbecer'e Dönüş Projesini Başlattı

Azerbaycanlı aileler, 1. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ın işgal ettiği ve 30 yıllık işgalinin ardından kurtarılan Kelbecer'e yerleşmeye başladı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "büyük dönüş" adını verdiği, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelere aileleri yerleştirme projesi devam ediyor.

Proje kapsamında bir zamanlar ata yurtlarını terk eden Kelbecerli bir grup, memleketlerine döndü.

Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile Kelbecer'de inşa edilen ilk konut sitesinin açılışına katıldı.

Şehre taşınan ilk sakinlerle görüşen Aliyev, Kelbecer sakinlerini evlerine döndükleri için kutladı.

Aliyev, Kelbecer'in, dünyanın en güzel manzaralı şehirlerinden birine dönüştüğünü söyledi.

"Büyük Dönüş" projesinin ilk etabında Kelbecer'de dört konut sitesinin inşa edileceğini belirten Aliyev, bu konutlarda 10 binden fazla insanın yaşayacağını bildirdi.

Aliyev, Ermenistan'la yürüttükleri barış müzakerelerine ve anlaşma metnini paraflamalarına değinerek, "Metni biz yazdık ve anlaşmanın hazırlanmasında her zaman bizim tutumumuz temel alındı. Bu belge, Ermenistan- Azerbaycan ihtilafına fiilen son vermektedir." dedi.

Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan arasında ulaşım bağlantısının açılması hususunda da mutabakat sağlandığını hatırlatan Aliyev, "Zengilan'a uzanan demir yolu çalışması başarıyla sürüyor. Çalışmalar 2026'da tamamlanacak. Nahçıvan'daki demir yolu hattını da tamamen modernize edeceğiz. Ermenistan arazisinde de demir yolunun inşası planlanıyor. Yani Ermenistan bu yükümlülüğü üstlendi ve bu bizim tarihi başarımızdır." ifadelerini kullandı.