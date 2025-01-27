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Azerbaycan Kars Başkonsolosu Aliyev, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Aliyev, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Anadolu Ajansı'nın 2024'e damga vuran olaylarına dair düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak farklı kategorilerde ödül alan fotoğrafları inceledi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aliyev, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını seçen Aliyev, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Günlük Hayat" kategorisinde Beytullah Eles'in "Halı motifi", "Spor"da ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" karelerine oy verdi.??

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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