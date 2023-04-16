Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta 1000 konut yapacak

AZERBAYCAN Millet Meclisi heyeti ile birlikte Kahramanmaraş'a gelen Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Kahramanmaraş'a 1000 konut yapacaklarını ve konut yerlerinin belirlenmesi için saha çalışmasına başlandığını söyledi.

Azerbaycan Millet Meclisi Başkan Vekili Adil Aliyev, Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov milletvekili Ziyafet Asgarov, Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Afgan Valiyev, Kardeşliğimiz Daim Koalisyonu Başkanı Emin Hasanli, Konut İnşaatı Devlet Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sadig Sadigov, Karabağ Savaşı Gazisi Üsteğmen Ehliyet Mehdiyev ve sanatçılar Azerin, Cavit Abidov Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ndeki depremzedelerle bir araya geldi. Kendi ülkelerince kurulan çadırda kalan depremzedeleri ziyaret eden heyete Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile LSÜ rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da eşlik etti.

"Azerbaycan'a başta cumhurbaşkanı omuz verdi, Türkiye halkı omuz verdi ve o savaş kazanıldı. Bu savaşın kazanılmasında Azerbaycan askerinin, Azerbaycan halkının, Azerbaycan Devleti'nin payı olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye halkının payı var. Allah hepinizden razı olsun. Öyle hadiseler var ki, hiçbir zaman halkının hafızasından silinmez. Bizim halimiz her zaman beraberdir, 100 sene önce olduğu gibi bugün de beraberdir. Ama devlet olarak, devlet erkanı olarak bugün cumhurbaşkanlarımızın ülkelerimiz için yaptıklarını, Turan'a giden yolu, Kızılelma'ya giden yolu göz ardı edemeyiz. Şimdiye kadar olmayanlar, bugün o imzalar atılarak hayata geçti. İnşallah bize nasip olur. nasıl ki biz Karabağ'da, Azerbaycan ordusunun, Azerbaycan halkının seferini gördük, orada 2 ülkenin bayrağı yan yana dalgalanıyorsa, Allah nasip bütün Türk cumhuriyetlerinde, ata baba yurdunda, Asya'dan Amerika'ya kadar o bayrakların yan yana dalgalanmasını Allah bize görmeyi nasip etsin. "