Azerbaycan, İran'ın büyükelçiliğin güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri almadığını belirtti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliğe yapılan silahlı saldırıya ilişkin İran'ın, "diplomatik misyonun güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almadığını" ve Azerbaycan'ın daha önce bu yönde yaptığı çağrılara "gereken hassasiyeti göstermediğini" bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliğe yapılan silahlı saldırıya ilişkin İran'ın, "diplomatik misyonun güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almadığını" ve Azerbaycan'ın daha önce bu yönde yaptığı çağrılara "gereken hassasiyeti göstermediğini" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırının şiddetle kınandığı belirtilerek "İran, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüğü gereği elçiliğin ve çalışanlarının güvenliğini sağlamak zorundaydı." denildi.

İran'daki Azerbaycan diplomatik misyonuna daha önce de tehditlerin yapıldığı hatırlatılan açıklamada, "Bu tür durumların önlenmesi ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler İran'ın nezdinde sürekli gündeme getirilmiştir. Maalesef son kanlı terör saldırısı, bu yöndeki acil çağrılarımıza gereken hassasiyeti göstermemenin ciddi sonuçlar doğurduğunu ortaya koyuyor. İran'da son dönemde artan Azerbaycan karşıtı kampanyanın diplomatik misyonumuza yönelik bu tür saldırıları teşvik ettiği kanaatindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İran'ın söz konusu terör saldırısının failleri ile bu kanlı eylemin emrini verenlerin bir an önce tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılmasını şiddetle talep ediyoruz.

Azerbaycan tarafı, faillerin tespit edilmesi ve makul bir şekilde cezalandırılması için ilgili uluslararası mekanizmaların sağladığı tüm imkanları kullanacaktır.

Terör saldırısı sonucu meydana gelen durum nedeniyle büyükelçilik çalışanları ve aile bireylerinin tahliyesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması planlanmaktadır."