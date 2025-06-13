Azerbaycan, İran'daki Rus Sanatçıları Tahliye Ediyor

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'da bulunan Rus sanatçıların, Çaykovski Büyük Senfoni Orkestrası'ndan 51 kişilik heyet ile diğer sanatçılarla birlikte kara yoluyla Azerbaycan'a tahliye edileceğini açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'da bulunan Rus sanatçıların kara yoluyla Azerbaycan'a tahliye edileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı etkinliklere katılmak üzere İran'da bulunan Çaykovski Büyük Senfoni Orkestrası'ndan 51 kişilik heyet ile Rus halk sanatçısı ve yönetmen Fyodor Bondarçuk'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 90 kişilik grubun, kara yoluyla Azerbaycan'a tahliye edileceği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan'a yapılan resmi müracaatlar doğrultusunda, ülkenin tahliye süreçlerine destek verdiği, sürecin güvenli ve koordineli yürütülmesi için gerekli tüm desteğin sağlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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