Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü Etkinliği

Azerbaycan'ın yeniden bağımsızlığının tesisinin 34'üncü yıl dönümü vesilesiyle Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye- Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) işbirliğinde "Kadim Yurdumuza Götüren Yollar" isimli program düzenlendi.

TADİV'de yapılan programa, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, TADİV Başkanı Aygün Attar, Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan program, Azerbaycan'ın bağımsızlığına giden tarihi sürecin anlatılmasıyla devam etti.

"Bugün bizim birliğimiz birbirimizin gücüne güç katıyor"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov, ülkesinin ilk önce 1918'de bağımsızlığını ilan ederek ilk Müslüman Türk cumhuriyetini kurduğunu belirtti.

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin yalnızca 23 ay yaşadığını ve Rus ordusunca işgal edildiğini anlatan Memmedov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin (SSCB) dağılmasıyla 1991'de bağımsızlıklarını yediden tesis ettiklerini söyledi.

Memmedov, yaklaşık 70 yıl boyunca SSCB'nin bir parçası olarak yaşadıkları dönemde Azerbaycan halkının maruz kaldığı zorluklara ve ayrımcılıklara değinerek, 18 Ekim 1991'de bağımsızlıklarına kavuştuklarını hatırlattı.

Birinci ve İkinci Karabağ Savaşları'nda vatan savunması için on binlerce şehit verildiğini anlatan Memmedov, Azerbaycan'ın sıfırdan bir devlet kurduğunu anımsattı.

Memmedov, bugün ise Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak dış siyaset yürüten, birbirine en fazla ekonomik yatırımda bulunan ve birçok ortak önemli işe imza atan iki devlet olduğunu kaydederek, "Bugün bizim birliğimiz birbirimizin gücüne güç katıyor." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) dünyada önemli siyasi teşkilatlardan biri haline geldiğine dikkati çeken Memmedov, "Biz hem güvenlik konusunda hem ekonomik gelişme konusunda dünya için çok önemli pozisyonlardayız." ifadesini kullandı.

Memmedov, bugün Azerbaycan topraklarının özgürleştirilmesinde Türkiye'nin verdiği desteğin önemli bir unsur olduğunu aktararak, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ekonomik çıkarlardan ziyade doğal hisler, sevgi ve saygı üzerine kurulduğunun altını çizdi.

"Azerbaycan ile Türkiye etle tırnaktır, bir millet iki devlettir"

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ayrım, manevi duyguları, bayrak ve vatan sevgisi yüksek bir neslin yetişmesi gerektiğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e TDT'ye verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ayrım, iki devletli çözümün bir an evvel gerçekleşmesinin önemine dikkati çekti.

Ayrım, KKTC'nin Türk dünyasına önemine değinerek, "Kuzey Kıbrıs bizim canımız. Kuzey Kıbrıs, Türk dünyasının Akdeniz'e uzanan bir parçası." dedi.

TADİV Başkanı Attar da Azerbaycan'ın son bir ayda uluslararası arenada yüksek katılım gösterdiğine işaret etti.

Azerbaycan ve Türkiye'nin ayrılmaz olduğunu dile getiren Attar, "Azerbaycan ile Türkiye etle tırnaktır, bir millet iki devlettir." diye konuştu.