AZERBAYCAN'IN YAPACAĞI 1000 KONUTUN TEMELİ ATILDI

AZERBAYCAN'ın Kahramanmaraş'ta yapacağı 1000 konutluk mahallenin inşası, 24 derslikli ilkokulun temelinin atılmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in video konferans ile katıldığı törende yer alan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konutların 1 yıl içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen depreminin ardından Azerbaycan Bulvarı'nın yeniden inşası için Azerbaycan, hazırladığı projeyi başlattı. Azerbaycan Bulvarı ile Haydar Aliyev Bulvarı'nın kesiştiği Hayrullah Mahallesi'nde, içerisinde okul, cami gibi alanların da yer aldığı 1000 konutluk mahallenin ilk yapısı olan 24 derslik Haydar Aliyev İlkokulu'nun temeli, düzenlenen törenle atıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Azerbaycan Konut İnşaat Devlet Ajansı (MİDA) Başkanı Sadık Sadıkov, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün katıldığı törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Teknofest alanından video konferansa ile katıldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Aliyev'e teşekkür etmesinin ardından verdiği talimatla Bakan Kirişci, butona basarak okulun temeline ilk harcı döktü.

'1 MİLYON 800 BİN METREKARELİK ALANDA BÜTÜN DONATILAR OLACAK'

Tören sonrası açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremlerin ardından yaraların sarılması adına dost ve kardeş ülkelerden ciddi destek gördüklerini, bu ülkelerin başında da Azerbaycan'ın geldiğini belirtti. Temeli atılan okulun, Azerbaycan'ın hayata geçireceği proje içerisinde sembolik bir anlam taşıdığını ifade eden Bakan Kirişci, şunları söyledi:

"Biraz önce temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz bu okul, aslında sembolik bir anlam taşıyor. Bu okul, toplamda 24 derslikli bir okul olacak, 3 derslik anasınıfına geri kalan 21 derslik de ilkokula ait olacak. Tabii kendi sosyal donatıları, müştemilatı var, bunlarla birlikte de 7 bin 678 metrekare gibi bir alan bu iş için kullanılmış olacak. Ama burada önemli olan şey şu; gerek Azerbaycan Bulvarı, gerekse de Haydar Aliyev Bulvarı'nın tam da kesiştiği noktada, bu adada Azerbaycanlı kardeşlerimizin buranın inşası ve ihyasıyla ilgili teklifleri bizim için çok anlamlı, çok kıymetli, çok değerli. Toplamda bin 800 dekarlık alan, yani 1 milyon 800 bin metrekarelik bir alanda aklınıza gelebilecek, burayı yeniden inşa ve ihya noktasında bütün donatılar olmuş olacak. Şimdi okulun temelini attık, okul dışında da konaklama adına insanların kendi yaşam yerleri, alışveriş yerleri, kültürel alanları, camileri gibi bütün bu donatılarıyla birlikte bu bin 800 dekarlık, 180 hektarlık alan bu iş için inşallah kullanılıyor olacak. ve burada, 1 yıllık sürede Allah izin verirse bu inşaatlar tamamlanmış ve vatandaşlarımıza bu mekanları kullandırıyor olacağız. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev olmak üzere Azerbaycanlı bütün dostlarımıza ve kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum Kahramanmaraş halkı ve milletimiz adına."

SADIKOV: BENİM İÇİN ŞEREFTİR

Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov ise bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Türk milletinin yanında yer alacaklarını belirterek, "Temelini attığımız ve bugün inşa edilecek Azerbaycan Mahallesi'nde Haydar Aliyev okulunun hem anaokulu hem ilkokulunun, 24 sınıftan ibaret olan okulun temelinin atılmasına iştirak etmek benim için çok büyük bir şeref. Biz, hep Türk kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

435 FORE KAZIK ÜZERİNE YAPILIYOR

Temeli atılan 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu, 3 katlı olacak. İçerisinde çok amaçlı salonundan yemekhanesine, kantininden kütüphanesine kadar sosyal alanların da yer alacağı okul, fore kazıklar üzerine yapılıyor. Okulun temelinde 11 metre boyunda, 80 santimetre çapında 435 fore kazık kullanılacak.