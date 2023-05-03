Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, Kazakistan'da anılıyor

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 100. yıl dönümünde Kazakistan'da çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Başkent Astana'da Uluslararası Türk Akademisi ile Türk Kültür ve Miras Vakfı işbirliğinde, "Haydar Aliyev ve Türk Dünyası" başlıklı uluslararası konferans düzenlendi.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konferansa Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Darhan Kıdırali, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kanat Tumış, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Agalar Atamoglanov, Özbekistan'ın Astana Büyükelçisi Saidikram Niyazhocayev, Türkmenistan'ın Astana Büyükelçisi Batır Recepov'un yanı sıra milletvekilleri, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Mustafayev, yaptığı konuşmada, bağımsız ve modern Azerbaycan'ın simgesi Haydar Aliyev'in aynı zamanda Türk dünyası entegrasyonuna da büyük katkılar yapan isim olduğunu belirterek " Haydar Aliyev, Türk devletlerinin bütünleşmesine hizmet eden işbirliği teşkilatlarının oluşmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Akademisi gibi teşkilatların kurulması fikrinin Haydar Aliyev'in memleketi olan kadim Nahçıvan topraklarında doğmuş olması tesadüf değildir." dedi.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Efendiyeva da Aliyev'in aynı kökten gelen Kazakistan'a farklı bir sevgisi olduğunu anlatarak " Haydar Aliyev, Kazak halkının büyük oğlu, şair, besteci Abay Kunanbayev'in eserlerine derin rağbet duyuyordu. O, Abay'ın 100. yıl dönümünde konuşma yaparak vatansever şairin hayallerinin gerçekleştiğini ve Kazak halkının modern kalkınma yoluna girdiğini söyledi. Bu, onun Kazak edebiyatı ve tarihi konusundaki derin bilgisinin bir göstergesiydi." diye konuştu.

Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Kıdırali de Haydar Aliyev'in sadece Azerbaycan'ın değil, bütün Türk dünyasının gururu ve ortak evladı olduğunu vurguladı.

Kıdırali, Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Kazakistan'da çeşitli etkinliklere imza atıldığını belirterek "Astana'da büyük bir caddeye ismi verildi. Bizim medya sahasında Haydar Aliyev ile ilgili makaleler, filmler hazırlandı. Bütün bunlar kardeş ülkelerimiz arasını yakınlaştıracak faaliyetlerdir." ifadelerini kullandı.

Konferans, Haydar Aliyev'in hayatı ve hizmetinin anlatıldığı Kazakistan Ulusal Televizyon Kanalı tarafından çekilen film gösterisiyle sona erdi.