Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev doğumunun 100. yılında Kırgızistan parlamentosunda anıldı

Kırgızistan parlamentosunda, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen konferans düzenlendi.

Konferansa Meclis Başkan Yardımcısı Nurbek Sıdıgaliyev, Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bakıt Torobayev, Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Moldogaziyev, Kırgızistan- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İskender Matraimov ve grup üyeleri, Kırgızistan'ın 1990-1995 dönemi Meclis Başkanı ve Kırgız Aksakal Medetbek Şerimkulov, Azerbaycan milletvekilleri Musa Guliyev ve Cavanşir Feyziyev, Türkmenistan, Rusya ve Belarus Büyükelçileri, Azerbaycan diasporası ve davetliler katıldı.

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov'un moderatörlüğünde yapılan konferansta katılımcılara, Haydar Aliyev'in yaşam hikayesi anlatıldı, kişilik, yöneticilik ve liderlik vasıflarından övgüyle söz edildi. Aliyev'in, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin oluşumuna, bağımsızlığının güçlenmesine ve uluslararası işbirliğine yaptığı özel katkılar kaydedilerek özel anılar aktarıldı.

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in biyografisini okuyan Meclis Başkan Yardımcısı Sıdıgaliyev, parlamento binasında "Haydar Aliyev" konulu konferans düzenlenmesinin, Kırgızistan ve Azerbaycan arasında karşılıklı saygı ve güvene dayalı kardeşlik ilişkilerinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Sıdıgaliyev, bu yıl Kırgızistan ile Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutlayacaklarını belirterek, bugünkü konferansın iki ülke arasındaki etkileşimi güçlendireceğini ve parlamentolar arası ilişkilere ivme kazandıracağını ümit ettiğini söyledi.

Devlet Sekreteri Kasmambetov da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un konferansa gönderdiği mesajı okuyarak, Kırgızlar ile Azerbaycan halkının dini, dili, kültürü ve medeniyetinin bir olduğunun altını çizerek, Haydar Aliyev'in ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un yakın dostu olduğunu hatırlattı.

"Azerbaycan halkıyla birlikte Kırgız halkı da Aliyev'in hatırasına büyük saygı ve hürmet gösteriyor"

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Torobayev, konferansın modern Azerbaycan devletinin mimarı Haydar Aliyev'e atfedildiğini ifade ederek, "10 Mayıs'ta Haydar Aliyev'in doğum günü kutlanacak. Azerbaycan halkıyla birlikte Kırgız halkı da Aliyev'in hatırasına büyük saygı ve hürmet gösteriyor." diye konuştu.

Güvenlik Konseyi Sekreteri İmankulov de Haydar Aliyev'in ömrü boyunca Azerbaycan devletine ve halkına hizmet ettiğini belirterek "Azerbaycan halkı Haydar Aliyev ile gurur duymaktadır." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Moldogaziyev, yeni nesillerin iki ülke arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerde tarihi şahsiyetlerin rolünü iyi bilmesi gerektiğini vurguladı.

Kırgızistan-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Matraimov, Haydar Aliyev'in sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Türk dünyasının liderlerinden biri olduğunu kaydetti.

Azerbaycan milletvekili Guliyev, Azerbaycan tarihinde milli lider Aliyev'in rolüne değindiği konuşmasında, konferansın ev sahipliği için Kırgızistan parlamentosuna teşekkür etti.

Rusya'nın Bişkek Büyükelçisi Nikolay Udoviçenko, Haydar Aliyev'in devlet politikasının Azerbaycan halkı ve bölge için istikrarın teminatı haline geldiğini vurguladı.

Kırgız Aksakal Şerimkulov, Haydar Aliyev ile bir kaç kez bizzat bir araya geldiğini anımsatarak "Bu salonda, bu masa başında benim başkanlığımda ilgili tarafların katılımıyla 4 Mayıs 1994 yılında yapılan toplantıda Karabağ Savaşı'nı sona erdiren Bişkek Protokolü imzalandı." dedi.

Haydar Aliyev'in hafızalarda yaşamaya devam edeceğinin altını çizen Azerbaycan Büyükelçisi Gandilov da Aliyev'in anılarına ve Azerbaycan'ın değerlerine saygı gösteren Kırgızistan halkına, devletine ve parlamentosuna teşekkür etti.

Azerbaycanlıların "Umummilli lider" diye hitap ettikleri Haydar Aliyev, ülkenin "kurucu lideri" olarak kabul ediliyor.