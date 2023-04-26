Azerbaycan'ın ulusal lideri Aliyev doğumunun 100. yılında İstanbul'da anıldı

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılında İbn Haldun Üniversitesinde düzenlenen "Türkiye- Azerbaycan İlişkilerinde Haydar Aliyev'in Mirası Konferası"nda anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, Haydar Aliyev'in büyük siyasetçi olmasının yanı sıra çağdaş Azerbaycan'ın kurucusu ve mimarı olduğunu söyledi.

Aliyev'in kendi ülkesini sınırlarından çok uzaklarda tanıtmış bir insan olduğunu belirten Mustafayeva, "Azerbaycan'a çok büyük sevgi ve sadakatle bağlıydı. Azerbaycan milleti ve halkı ona çok güvendi." dedi.

Mustafayeva, Aliyev'in tüm hayatını milletinin refahı ve güçlü Azerbaycan devletinin kurulmasına adadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Azerbaycan adına gerçekleştirdiği her projede hem kendi ülkesinde hem de Türk devletlerinde büyük saygı gördü. Haydar Aliyev'in öngörüsü, attığı adımlar... Onun politikası sayesinde Azerbaycan devletçiliğinin esasları koyuldu. Bu sağlam devletçiliğin temelleri sayesinde bugünkü güçlü, bağımsız ve gelişmiş Azerbaycanımız var."

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'ın çok zorlu aşamalardan geçtiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Arkan, üniversitenin iki kardeş ülke, Avrasya, Türk ve dost toplumlar üzerindeki konular ile sorunlarda çalışmalar yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Konferans konuşmaların ardından yapılan oturumlarla devam etti.