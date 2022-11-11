Azerbaycan'ın özgürleştirdiği Şuşa şehri Arjantin'de anlatıldı

BUENOS Azerbaycan'ın Buenos Aires Büyükelçisi Ramzi Teymurov, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi ile özgürlüğüne kavuşturduğu Şuşa şehrini anlattı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'ın yanı sıra birçok yabancı misyon temsilcisi, devlet adamı ve akademisyen katıldı.

Teymurov, 44 gün süren Karabağ Zaferi'ni anlattı, uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a ait olan Karabağ ve çevresinin 30 yıl işgal altında kaldığını hatırlattı.

Birleşmiş Milletler'in bölge hakkındaki tasarılarını dile getiren Teymurov, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin sadece Azerbaycan'ın değil, aynı zamanda uluslararası hukukun zaferi olduğunu söyledi.

Teymurov, Şuşa'nın tarih ve medeniyet açısından önemine dikkati çekerek, şehrin tarih boyunca Kafkasya bölgesinin müzik merkezi, Azerbaycan'ın en ünlü bestekar ve sanatçılarına beşik olduğunu belirtti.

Şuşa'nın işgal döneminde birçok tarihi eserini kaybettiğini aktaran Teymurov, "Şuşa'da önceden 17 tane cami vardı, bugün sadece 2 tane kaldı, yani 15 camiyi yok ettiler ama biz Şuşa'yı yeniden inşa edeceğiz ve asıl haline döndüreceğiz. Şuşa yalnızca Azerbaycan'ın değil, tüm Türk dünyasının şehridir." dedi.

Büyükelçi Teymurov, dün Semerkant'ta Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'ne değinerek, Orta Asya bölgesinin önemini vurguladı ve Arjantin'in bu bölge ülkeleriyle kuracağı ilişkiden elde edeceği faydalara değindi.

Temyurov'un konuşmasının ardından, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ni anlatan bir video gösterimi yapıldı ve davetlilere Azerbaycan lezzetleri ikram edildi.

İki yıl önce Şuşa işgalden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu, iki yıl önce Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya girerek, Ermenistan işgaline son verdi.

Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı.

Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden bildiriye imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması nedeniyle Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.