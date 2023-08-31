- Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere gönderdiği yardım, Rus güçlerin kontrol noktasında bekletiliyor

AĞDAM - Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere gönderdiği 40 ton unu taşıyan iki tır, Rus güçlerin görev yaptığı kontrol noktasında geçiş izni bekliyor.

Azerbaycan Kızılay'ının Karabağ'da yaşayan Ermeniler için gönderdiği 40 ton unu taşıyan 2 tır, Rus güçlerin görev yaptığı Ağdam-Hankendi yolundaki kontrol noktasında bekletiliyor. Yardımın Hankendi'ye ulaştırılması için 2 tırın geçişine henüz izin verilmedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Azerbaycan faaliyet gösteren diplomatik misyon temsilcileri tırların beklediği noktayı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

"Yol konusunu siyasi manipülasyon amacıyla kullandıklarını görüyoruz"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağdam-Hankendi yolunun yüksek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, "Bu yol Azerbaycan'ın esas kısmından geçerek Hankendi ve Karabağ'ın diğer bölgelerine ulaşım sağlama imkanına sahiptir. Ne yazık ki Karabağ'da bulunan Ermeniler bu yolun açılmasına imkan vermiyor. Azerbaycan daha önce Ağdam-Hankendi yolunun faaliyette olduğunu ve bu yol üzerinden istenilen yükün çok kısa bir sürede Hankendi ve çevre bölgelere ulaştırılabileceğini açıklamıştı. Ancak yol konusunu siyasi manipülasyon amacıyla kullandıklarını görüyoruz. Ermenistan, Azerbaycan ile anlaşmadan çeşitli yükleri taşıyan araçları Laçın sınır kontrol noktasına getirdi. Hatta Ermenilerin etkisinde olan ve onlara destek veren bazı Avrupalı siyasetçiler bu tiyatroda yer alarak Azerbaycan sınırına doğru geldi. Bunun gibi ucuz şovları yapmaktansa gerçek sorunları çözmek lazım" dedi.

"Karabağ'daki sözde rejim orada yaşayan Ermenileri esaret altında tutuyor"

Azerbaycan Kızılay'ı tarafından gıda ürünlerinin Ağdam-Askeran yolu birleşmesine getirilmesinin temin edildiğini vurgulayan Hacıyev, "Ancak onlar ırkçılık örneği sergileyerek bu gıdanın onlara ulaştırılmasına karşı çıkıyorlar. Bu sadece konunun siyasi manipülasyon amacıyla kullanılmasından başka bir şey değildir. Bu yüklerin buraya getirilmesi Azerbaycan'ın niyetinin göstergesidir. Karabağ'daki bu sözde rejim orada yaşayan Ermenileri esaret altında tutuyor. Orada yaşayan insanların da esas düşmanları, sözde rejim ve Ermenistan siyasetinde olan bazı kişilerdir" ifadelerini kullandı

"Barış görüşmeleri sürecinde bir insani kriz oluşturma çabaları barışa katkı vermeyecektir"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ise Azerbaycan topraklarında yaşanan hadiselerin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik hakları çerçevesinde ele alınması gerektiğini ifade etti. Büyükelçi Bağcı, "Türkiye'nin yaklaşımı da budur. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini öncelikle tanımak gereklidir. Üç yıldır yürüyen bir barış süreci var, barış çabaları var. Hem Washington'da, hem Brüksel'de hem de Moskova'da. Türkiye bu barış görüşmelerini de sonuna kadar desteklemektedir ve barış yolunda Ermenistan'la da bir normalleşme çabası içerisindedir ama esasında da barışa katkı vermek üzere bu süreci de yürüttüğümüzü biliyoruz. Üç yıldır yürüyen barış görüşmeleri sürecinde bir insani kriz oluşturma çabaları barışa katkı vermeyecektir, barış sürecini kesintiye uğratacaktır" dedi.

"Azerbaycan'ın çabalarını görmezden gelinmesini de kabul etmiyoruz"

Karabağ'da yaşayan Ermenilerin gıda sorunu yaşıyorsa bunun çözümünün olduğunu vurgulayan Bağcı, "Mesele eğer gıda ise, ihtiyaç maddeleri ise Azerbaycan'ın sunduğu kendi toprakları içerisinde bir çözüm vardır. Ağdam-Hankendi yolu, önümüzdeki Hankendi 15 kilometre arkamızda, Ağdam 10 kilometre, en uzak mesafede Berde 30-35 kilometrelik mesafede ihtiyaç duyulan her şey vardır. Eğer bir ihtiyaç söz konusuysa Azerbaycan Kızılay Para Cemiyeti bugün insani bir adım atarak tırlarla un getirmiştir. Bunun kabul edilmesi gerekir ve bu görüşmeler de sürdürülüyor. Ama tekrar ediyorum, meseleyi Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarından ayrı değerlendirerek bir insani kriz ortaya konulması doğru değildir. Barışı desteklemek gerekir. Barış görüşmelerini de kuvvetle sürdürmek gerekir, insani bir kriz ve provokasyonu da Türkiye doğru bulmamaktadır. Hiçbir şekilde bu yöndeki Azerbaycan'ın çabalarını görmezden gelinmesini de kabul etmiyoruz. Azerbaycan sonuna kadar bu yöndeki çalışma çabalarını destekliyoruz" diye konuştu.

Tırların bekleyişi sürüyor

Geçiş izni bekleyen ve 29 Ağustos'tan itibaren bölgede kurdukları çadırlarda kalan Azerbaycan Kızılay yetkilileri, taşınan unun kalite sertifikasını Rus yetkililere teslim etti.

Laçın-Hankendi yoluna kısıtlama uygulanıyor

Azerbaycan yönetimi Ermenistan'dan sınır muhafızlarına ateş açılmasını ve Kızıl Haç araçlarıyla "kaçak mal" taşımasını gerekçe göstererek Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş-dönüşte kullandığı Laçın-Hankendi yoluna kısıtlama uyguluyor. Yolu sivillerin geçişine açık tutan, ancak ağır vasıtaların geçişine izin vermeyen Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni nüfusa yapılacak sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunun kullanılmasını öneriyor. Ermenistan ise Azerbaycan'ı Karabağ'a giden malları engellemek ve Laçın koridorunu kapatarak insani krize yol açmakla suçluyor.