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Azerbaycan'ın İpek Yolu üzerindeki iki tarihi kenti Şeki ve Lahıc ile tanışın

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü, yeni programımız Explore Azerbaijan'ın başlangıç noktası. Bizi ülkenin dört bir yanında özel yerlere götürecek bir yolculuğa çıkıyoruz.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, yeni programımız Explore Azerbaijan'ın başlangıç noktası. Bizi ülkenin dört bir yanında özel yerlere götürecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Antik İpek Yolu üzerinde görülmesi gereken iki kasaba ile başlıyoruz: Şeki ve Lahıc ile

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Azerbaycan İpek Yolu Bakü Güncel Haberler

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