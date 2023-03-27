Azerbaycan'ın ilk Tel Aviv Büyükelçisi, İsrail Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu

Azerbaycan'ın Tel Aviv Büyükelçisi Muhtar Memmedov, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a güven mektubunu sundu.

Azerbaycan'ın İsrail'deki ilk büyükelçisi olarak yakın zamanda atanan Memmedov, Herzog tarafından Batı Kudüs'teki İsrail Cumhurbaşkanlığı rezidansında kabul edildi.

Herzog, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçi Memmedov'un güven mektubunu sunması dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti. Herzog, "Bu kabul, diplomatik ilişkilerin 30. yılını kutladığımız için önemli bir kilometre taşıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail-Azerbaycan ilişkileri

Azerbaycan, 1991'de bağımsızlığını ilan etmiş, İsrail, 1993'te Bakü'de büyükelçilik açmıştı.

İran'ı çerçeveleme stratejisi kapsamında, Arap Körfez ülkeleriyle ilişkilerini normalleştiren İsrail, son dönemde Azerbaycan'la da ilişkilerini geliştirdi.

İsrail eski Savunma Bakanı Benny Gantz, Ekim 2022'de Bakü'ye resmi ziyaret düzenlemiş, Bakü yönetimi, bu ziyaretten kısa süre sonra, Tel Aviv'de büyükelçilik açılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Özellikle Ermenistan ile yaşadığı savaş ve çatışmalar nedeniyle İsrail'den silah ithalatını artıran Azerbaycan, İsrail'in petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 65-70'ini karşılıyor.