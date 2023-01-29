Azerbaycan'ın Cezayir Büyükelçisi Rızayev, Cezayir Dışişleri Bakanı'na güven mektubunu sundu
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Azerbaycan'ın yeni Cezayir Büyükelçisi Tural Anaroğlu Rızayev, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'ya güven mektubunu sundu.
Azerbaycan'ın yeni Cezayir Büyükelçisi Tural Anaroğlu Rızayev, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'ya güven mektubunu sundu.
Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lamamra'nın Azerbaycan'ın yeni büyükelçisi Rızayev'i kabul ettiği belirtildi.
Açıklamada, Lamamra'nın Rızayev tarafından sunulan güven mektubunu kabul ettiği kaydedildi.
Tural Anaroğlu Rzayev, 13 Ocak'ta, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak atanmıştı.
Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel