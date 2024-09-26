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Azerbaycan, İlk Yerli Lazer Silahını Üretti

Azerbaycan, İlk Yerli Lazer Silahını Üretti
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Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı'na bağlı Azersilah Holding, ülkede tasarlanan ilk yerli lazer silahı 'Fireforce'u tanıttı. 900 kg ağırlığındaki silah, 1 km mesafedeki hedefleri vurabiliyor ve hafif zırhlı arazi platformlarına yerleştirilebiliyor.

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığına bağlı Azersilah Holding bünyesinde ülkenin ilk yerli lazer silahı üretildi.

Azerbaycanlı mühendisler tarafından tüm parçaları yerli olan ve "Fireforce" adı verilen silah, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nda (ADEX 2024) sergilendi.

Bir kilometre uzaklıktaki hedefleri vurma yeteneğine sahip 900 kilogram ağırlığındaki silah, hafif zırhlı araca yerleştirildi.

30 kilovat güç çıkışına sahip silah kara, hava ve deniz hedeflerini vurmak için tasarlandı.

Azerbaycan'ın ilk lazer silahı olan "Fireforce"un tasarımcısı Valeh Arifzade AA muhabirine, silahı 2 ay gibi kısa sürede hazırladıklarını söyledi.

Tasarımcı Arifzade, Fireforce'un rakiplerine kıyasla daha kompakt olduğunu belirtti.

Arifzade "Çok rahat şekilde hafif zırhlı araca yerleştirdik. Lazer silahları genelde nem, toz ve buhardan etkileniyor ve güç kaybediyor. Bizim silahımızda ise böyle sorun yaşanmıyor. Şimdilik 1 kilometre vuruş mesafesine sahip fakat bunu 10 kilometreye yükseltmeyi planlıyoruz. Zaman geçtikçe silahımızı geliştireceğiz. Tamamen yerli üretimdir. Tüm parçalarını kendimiz hazırladık. Patenti de devletimize aittir." dedi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

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