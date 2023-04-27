Azerbaycan heyetine, Van kahvaltısı ikram edildi

AZERBAYCAN'dan bir dizi ziyaret için Van'a gelen milletvekilleri, sanatçı ve sporcuların da bulunduğu heyete, Van kahvaltısı ikram dildi.

AZERBAYCAN'dan bir dizi ziyaret için Van'a gelen milletvekilleri, sanatçı ve sporcuların da bulunduğu heyete, Van kahvaltısı ikram dildi. Milletvekili Eziz Elekberov, "Ziyaretimizin amacı, devletimiz ve halklarımız arasında dosluğu, kardeşliği bölgelere taşımak. Biz bu 3 günlük ziyaretimizde Van şehrini gezdik. Zeve Şehitlik Anıtı'nı ziyaret ettik. Biliyorsunuz Van kenti Ermeni soykırımına en çok maruz kalan kardeş Türkiye'mizin bölgelerinden biri. Biz ilk ziyaretimizi de 2 bin 500 Türk insanının vahşice katledildiği Zeve Şehitliği'ne yaptık" dedi.

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) milletvekilleri Eziz Elekberov, Vügar İskenderov, Kardeş Yardım Platformu Başkanı, MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşat Cabirli, sporcu ve oyuncu Zabit Samedov, AZTV sunucusu Tofiq Abbasov, Trend Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Rufiz Hafızoğlu ve halk sanatçısı Tunzale Ağayeva'nın da olduğu 10 kişilik heyet, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere 2 gün önce Van'a geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nın organizasyonunda, düzenlenen programın ikinci gününde, Azerbaycan heyetine meşhur Van kahvaltısı ikram edildi. Kahvaltı salonunda bir araya gelen heyet, Van'ı ve buradaki yöre insanlarının kendilerine gösterdikleri sıcak ilgiden memnun kaldıklarını söyledi.

Heyete AK Parti İl Başkanlığı yöneticileri ile Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da eşlik etti. Akman, kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen heyetin yaptığı ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.