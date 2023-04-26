Azerbaycan heyeti, Van'da Zeve Şehitliği'ni ziyaret etti

AZERBAYCANLI milletvekili, sanatçı, sporcu ve iş dünyasından 10 kişilik heyet, Van'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Vügar İskenderov, "Azerbaycan ile Türkiye arasında dostluk ve kardeşlik bağları var. Milli liderimiz merhum Haydar Aliyev'in hakimiyeti ile bağlarımız daha da sıklaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in rehberliği altında Azerbaycan, 44 günlük vatan savaşını onurla kazandı. Bunu bütün dünya gördü. Burada Türkiye'nin rolünü de unutmadık. Van'da sıcak ilgiyle karşılandık" dedi.

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) milletvekilleri Eziz Elekberov, Vügar İskenderov, Kardeş Yardım Platformu Başkanı, MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşat Cabirli, sporcu ve oyuncu Zabit Samedov, AZTV sunucusu Tofiq Abbasov, Trend Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Rufiz Hafızoğlu ve halk sanatçısı Tunzale Ağayeva'nın da olduğu 10 kişilik heyet, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nın organizasyonunda, Azerbaycan heyeti, ilk olarak Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ermeni çeteleri tarafından katledilen 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan Zeve Şehitliği Anıtı'nı ziyaret edip, dua etti. Anıt hakkında bilgi alan heyet, daha sonra Van Kalesi'ndeki tarihi Hüsrev Paşa Camisi'ni gezdi. Muharip Gaziler Derneğini de ziyaret eden heyet, ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Kahvede oturan vatandaşlarla çay içerek sohbet eden heyet, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ile Milletvekili Genel Seçimleri hakkında görüş aldı. Heyet, ziyaret sonrası bir otelde verilen yemeğe katıldı.

Sporcu Zabit Samedov ise bir televizyon kanalında yayınlanan 'Kuruluş Osmanlı' dizisinde rol aldığını söyleyerek, "Türk kardeşlerimizi görmeye geldik. Çok sıcak karşıladılar. Zaten biz her zaman kardeştik, bu kardeşliğimiz hep devam edecek. Ben burada kendimi yabancı hissetmiyorum. Sporcu olduğum için burada beni tanıyanlar çok var. Van'ı çok sevdim" ifadelerini kullandı.