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Azerbaycan Havayolları Uçağı Kazakistan'da Düştü: 38 Ölü

Azerbaycan Havayolları Uçağı Kazakistan'da Düştü: 38 Ölü
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Azerbaycan'dan Rusya'ya uçan bir yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi sağ kurtuldu. Kazanın nedenleri üzerine soruşturma başlatıldı.

(ANKARA) – Azerbaycan'dan Rusya'ya 67 kişi taşıyan yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesinin ardından Kazakistanlı bir yetkili 38 kişinin öldüğünü, 29 kişinin ise sağ kurtulduğunu açıkladı.

Bakü'den Grozny'e uçan Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı, dün Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşmüştü. Azeri yetkililer, dün 32 kişinin hayatta kaldığını açıklamıştı. Azerbaycan'dan Rusya'ya 62 yolcu, 5 mürettebat taşıyan uçağın Aktau'da düşmesinin ardından, yaralı kurtulanlardan üç kişi daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Böylece, ölenlerin sayısı 38'e yükselirken, 29 kişi ise kazadan sağ kurtuldu. Kazakistanlı, Azerbaycanlı ve Rus yetkililer kaza hakkında soruşturma başlattı.

Bir basın toplantısında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün, kazanın nedenleri hakkında spekülasyon yapmak için çok erken olduğunu, ancak hava koşullarının uçağı planlanan rotasından sapmaya zorladığını ifade etti. Azerbaycan'da uçak kazası nedeniyle bugün ulusal yas ilan edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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