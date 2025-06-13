Azerbaycan Hava Yolları'nın Uçuşları İptal Edildi
Azerbaycan Hava Yolları, İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle Tahran, Tel Aviv ve Dubai uçuşlarını iptal etti. İptallerin 13 ve 14 Haziran tarihlerinde geçerli olacağı belirtildi.
Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL) Tahran, Tel Aviv ve Dubai uçuşlarının, İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
AZAL'dan yapılan açıklamada, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Tahran, Tel Aviv ve Dubai yönündeki uçuşların iptal edildiği ifade edildi.
Açıklamada, kararın, bölgede yaşanan gelişmeler ve güvenlik nedeniyle alındığı belirtildi.
Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel